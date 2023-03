Milano: Salvini, non si può salvare l'ambiente rovinando opere o bloccando traffico a lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come si può solo immaginare di salvare l’ambiente rovinando opere e monumenti o bloccando il traffico a lavoratori e cittadini? Questi sono vandali criminali e vanno trattati come tali: ripuliscano le opere, poi paghino una bella multa esemplare. P.s. La Cina è il più grande inquinatore al mondo, perché non provano a protestare lì?". Lo scrive sul suo profilo Twitter il vicepremier e ministro a trasporti e infrastrutture, Matteo Salvini, commentando il gesto compiuto da due appartenenti al movimento Ultima Generazione che oggi hanno imbrattato con della vernice gialla la statua di Vittorio Emanuele II, in Piazza Duomo. (Com)