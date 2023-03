Libano: Associazione delle banche annuncia ripresa dello sciopero il 14 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sciopero indetto dalle banche del Libano riprenderà il prossimo 14 marzo, per protestare contro le recenti sentenze dei tribunali. Lo ha annunciato, oggi, l'Associazione delle banche del Libano (Abl) in un comunicato, chiedendo una "una rapida azione legale per porre fine a questa mancata adozione degli standard" e avvertendo che queste decisioni "esauriscono ciò che resta dei depositi dei correntisti". Inoltre, l’Associazione ha sottolineato la necessità di “rettificare alcune decisioni giudiziarie arbitrarie” contro le banche, e ha accolto con favore la recente azione del pubblico ministero Ghassan Oueidate contro la procuratrice generale del Monte Libano, il giudice Ghada Aoun. (segue) (Lib)