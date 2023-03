Veneto: assessore Lavoro, certificazioni di genere elemento chiave per parità sul lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le certificazioni di genere sono un "elemento chiave" sul tema della effettiva realizzazione della parità di genere in particolare nel mondo del lavoro. Lo ha dichiarato Elena Donazzan, assessore regionale al Lavoro, intervenuta al convegno dedicato a "Il contributo delle certificazioni alle pari opportunità" tenutosi oggi a Venezia. "Per questo - ha aggiunto - il mio impegno da assessore alle Pari opportunità, insieme a quello delle Strutture regionali, è di far sì che si diffonda sempre di più a garanzia di un'effettiva opportunità per il mondo femminile di veder riconosciute le proprie competenze, anche in un sistema di premialità che può solo portare beneficio tanto alle imprese quanto alle lavoratrici". Il convegno si è concluso con la firma di una convenzione riguardante il tema delle certificazioni di genere fra l'ufficio della consigliera di Parità, nella persona di Francesca Torelli, e da Roberto Sartore in rappresentanza di Confprofessioni. (Rev)