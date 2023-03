Speciale energia: ministero, nessuna decisione su futura collocazione nave Piombino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuna decisione è stata presa né sono in corso valutazioni tecniche sulla collocazione della nave rigassificatrice Golar Tundra dopo la sua permanenza per non più di tre anni a Piombino.Ogni scelta sarà concordata con le Regioni e con le amministrazioni locali. Lo chiarisce il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica con riferimento ad alcuni articoli di stampa in cui si ipotizza un trasferimento della nave da Piombino a Ravenna. (Rin)