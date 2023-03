Rifiuti: Ferraro(CG), ottima notizia la chiusura della discarica ad Albano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Ottima notizia la chiusura della discarica nel comune di Albano, finalmente stiamo procedendo a rendere autonomi i territori per quanto riguarda il conferimento dei rifiuti. Lo afferma il consigliere capitolino della Lista civica Gualtieri sindaco e della Città Metropolitana con delega all'Ambiente Rocco Ferraro. "Occorre infatti sottolineare che, al contrario del passato, ora stiamo agendo per far chiudere il ciclo dei rifiuti ognuno sul proprio territorio, le azioni messe in campo finora da Roma Capitale e la conseguente chiusura di Albano sono la testimonianza diretta di questo. Il termovalorizzatore rappresenta la scelta più giusta, è bene sottolinearlo, per proseguire in questa direzione e per fare in modo che il territorio metropolitano non sia la discarica della Capitale e che ogni comune possa essere finalmente autonomo e virtuoso", conclude Ferraro.(Com)