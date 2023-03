© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina ottimo incontro con il commissario dell'Ue per l'uguaglianza Helena Dalli a Roma per discutere della legge delega per la disabilità in Italia, del Pnrr, inclusione lavorativa delle persone con disabilità e il ruolo fondamentale dei caregiver familiari". Lo scrive su Twitter Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità. (Rin)