- Solidarietà al segretario del Pd Elly Schlein per la vergognosa scritta apparsa a Viterbo. Un gesto inaccettabile che va condannato con forza. Auspico che i responsabili vengano individuati e puniti al più presto. Lo dichiara in una nota il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia nel Lazio Paolo Trancassini. (Com)