Stellantis: Fiom su Cassino, costi si riducono aumentando volumi produttivi

- Oggi l’Amministratore del di Stellantis in visita allo stabilimento di Cassino ha annunciato l’arrivo della piattaforma elettrica Stla Large. Una buona notizia se non fosse che non c’è alcuna certezza sui modelli, i volumi attesi e i tempi. “È necessario che il ministero delle Imprese e del Made in Italy riconvochi azienda e sindacati per avviare un confronto per un accordo su produzione e occupazione: la riduzione dei costi si deve fare con l’aumento dei volumi tornando a produrre un milione e mezzo di veicoli nel nostro Paese". Lo dichiarano in una nota congiunta Simone Marinelli, coordinatore automotive per la Fiom-Cgil nazionale e Donato Gatti, segretario generale Fiom-Cgil Frosinone-Latina. “Nell’incontro che ha tenuto con i delegati di fabbrica – aggiunge la nota – l’Ad si è invece concentrato molto su ulteriori tagli di costo che per l’azienda sono indispensabili per mantenere le produzioni nel sito. Efficientamenti, uscite incentivate, aumento dei ritmi produttivi, tagli ai servizi continueranno anche nei prossimi mesi e metteranno ulteriore pressione sulle lavoratrici e sui lavoratori che hanno già subito un peggioramento delle condizioni quotidiane di lavoro. A questo si aggiunge la continua richiesta di riduzione dei costi anche verso i fornitori e la mancanza di prospettive su nuovi modelli per far uscire dalla crisi l’intero settore”. (Rin)