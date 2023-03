Roma: confiscati beni per oltre 60 milioni di euro a un imprenditore "fiscalmente pericoloso"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica, hanno eseguito il provvedimento del Tribunale - Sezione Specializzata Misure di Prevenzione che ha disposto la confisca di beni del valore di oltre 60 milioni di euro, riconducibili a un imprenditore romano, attivo nel settore delle costruzioni e coinvolto in varie vicende giudiziarie. Nel 2015 il soggetto era stato arrestato per associazione per delinquere, reati tributari, turbata libertà degli incanti e truffa ai danni dello Stato e il procedimento è ancora in corso davanti al Tribunale di Roma. Ha riportato anche condanne per truffa e occultamento delle scritture contabili. Alla luce delle risultanze dei diversi procedimenti penali, il Gico del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Roma ha ricostruito il metodo utilizzato dall'imprenditore, per circa trent’anni, per procurarsi profitti illeciti, poi reimpiegati soprattutto nella realizzazione di importanti complessi immobiliari formalmente intestati a società estere. (segue) (Rer)