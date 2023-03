Ucraina: ministro Difesa Slovacchia, Polonia pronta a invio congiunto di caccia MiG-29

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia è favorevole a inviare all'Ucraina, insieme alla Slovacchia, i caccia MiG-29. Lo ha affermato su Facebook il ministro della Difesa slovacco, Jaroslav Nad, in un messaggio in cui ha condiviso un frammento di un'intervista rilasciata ieri dal presidente polacco, Andrzej Duda, all'emittente statunitense "Cnn". Nell’intervista, Duda ha dichiarato che Varsavia sarebbe pronta, con la collaborazione degli alleati, a inviare all’Ucraina i caccia. Nad ha sottolineato che "è arrivato il momento di prendere una decisione". "In Ucraina stanno morendo – ha scritto il ministro slovacco nel post su Facebook – possiamo aiutare davvero, non c'è spazio per la politicizzazione della questione". Attualmente l'aeronautica ucraina utilizza velivoli militari post-sovietici, compresi i caccia MiG-29. Di conseguenza, qualora questi dovessero essere inviati dalla Slovacchia e dalla Polonia, le forze ucraine sarebbero in grado di utilizzarli subito. Bratislava si è già detta disponibile a fornire undici dei dodici MiG-29 che sono stati dismessi. Il caccia restante è destinato invece a un museo. (Vap)