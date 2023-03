Vaticano: Papa al personale Inail, tuteliamo le donne che lavorano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha ricevuto in udienza i dirigenti e il personale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. A loro ha raccomandato di tutelare il lavoro delle donne: "La piena tutela delle donne nei luoghi di lavoro non è ancora realizzata e su questo anche, mi permetto di dire, c'è uno scarto previo delle donne, per paura che rimangano incinte". Bergoglio ha poi raccomandato: "È importante fare in modo che siano rispettate le normative sulla sicurezza: non possono mai essere viste come un peso o un fardello inutile. Come sempre accade, ci rendiamo conto del valore della salute solo quando viene a mancare. Un aiuto può venire anche dal ricorso alla tecnologia". Infine l'esortazione del Santo Padre: "Vi incoraggio a guardare in faccia tutte le forme di inabilità che si presentano. Non solo quelle fisiche, anche quelle psicologiche, culturali e spirituali l'abbandono sociale ha riflessi sul modo in cui ciascuno di noi guarda e percepisce sé stesso. 'Vedere' l'altro - ha concluso - significa anche trattare le persone nella loro unicità e singolarità, facendole uscire dalla logica dei numeri. La persona non è un numero". (Civ)