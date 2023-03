Speciale difesa: Egitto-Usa, segretario Difesa Austin ad Al Sisi, il nostro partenariato è forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partenariato degli Stati Uniti con l'Egitto è forte e dimostra il nostro comune impegno per la sicurezza e la stabilità regionali. Lo ha scritto su Twitter il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, dopo l’incontro con il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, avvenuto al Cairo. All'incontro ha partecipato anche il comandante in capo delle Forze armate e ministro della Difesa e della Produzione militare, generale Mohamed Zaki, secondo quanto ha dichiarato il portavoce della presidenza egiziana, il consigliere Ahmed Fahmy. Al Sisi ha sottolineato l'entusiasmo dell'Egitto nel rafforzare il partenariato strategico con gli Stati Uniti, oltre all'impegno del Cairo a intensificare ulteriormente la cooperazione e il coordinamento tra i due Paesi in una serie di ambiti, in particolare quello militare e della sicurezza, data la loro importanza nel rafforzare il ripristino di sicurezza e stabilità e consolidare la pace nella regione del Medio Oriente. (Cae)