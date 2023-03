Speciale difesa: Sud Sudan, capo missione Onu allerta su rischi precaria stabilità politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo della missione delle Nazioni Unite in Sud Sudan (Minuss) Nicholas Haysom ha avvertito il Consiglio di sicurezza delle difficoltà connesse alla precaria stabilità politica del Paese. Il funzionario ha presentato il suo rapporto, affermando che il 2023 è l'anno decisivo per attuare o rompere l'accordo di pace firmato nel 2018 e preparare elezioni credibili, in un contesto di "rapida escalation" della violenza, soprattutto nelle regioni dell'Equatoria e dell'Alto Nilo. Haysom ha anche espresso preoccupazione per la persistenza di "conflitti sempre più su base etnica che minacciano di annullare una pace conquistata a fatica" all'interno del Sud Sudan, nato nel 2011 e Paese più giovane del pianeta. La valutazione del capo di Minuss segue la decisione del presidente sud-sudanese, Salva Kiir, di destituire i ministri della Difesa e dell'Interno, figure vicine al suo antico rivale ed attuale vicepresidente, Riek Machar. Le autorità di transizione hanno concordato un ritorno all'ordine costituzionale entro la fine del 2024, o per l'inizio del 2025, mentre i bisogni di emergenza sono aumentati del 5 per cento in un anno, secondo l'ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari. (Was)