Speciale difesa: Ucraina, ministro Esteri Kuleba, continueremo a combattere a Bakhmut

- L'esercito ucraino continuerà a combattere a Bakhmut “se possibile” perché, se si ritirasse, “non ci sarebbe più fine” all'attacco russo, che colpirebbe altre città dove la battaglia avrebbe “la stessa intensità”. È quanto affermato dal ministro degli Esteri dell'Ucraina, Dmytro Kuleba, nel corso di un'intervista che ha rilasciato in videocollegamento da Kiev ad “Agenzia Nova”, “La Stampa” e “La Repubblica”. Nel commentare la battaglia di Bakhmut, Kuleba ha affermato: “Stiamo facendo del nostro meglio per salvare i nostri uomini e i nostri civili in ogni villaggio e città dell'Ucraina, perché la vita umana è per noi della massima importanza”. Bakhmut, ha continuato il ministro degli Esteri ucraino, è diventata “un simbolo e un luogo di paura e combattimenti spietati”, dove la Russia ha perso “più militari dell'intera Unione Sovietica in Afghanistan in dieci anni di guerra”. Per il capo della diplomazia, “il problema” a Bakhmut è che a una ritirata ucraina, con la costituzione di una linea di difesa “per esempio a Kostjantynivka”, farebbero seguito “combattimenti della stessa intensità, non vi sarebbe differenza”. Pertanto, ha evidenziato Kuleba, “se possiamo continuare a combattere a Bakhmut, lo faremo”. (Geb)