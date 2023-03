Speciale difesa: Israele, proteste contro riforma giustizia costringono capo Pentagono a rivedere agenda visita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Austin è particolarmente coinvolto negli sforzi dell’amministrazione del presidente Joe Biden per riportare la calma in Cisgiordania e impedire un peggioramento della situazione nei periodi particolarmente delicati del Ramadan (22 marzo-20 aprile) e della Pasqua ebraica (5 aprile-13 aprile). Le tensioni in Cisgiordania sono aumentate dopo che le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno condotto un’operazione nel campo profughi di Jenin, uccidendo sei palestinesi, tra cui un esponente di Hamas ritenuto responsabile dell’uccisione di due cittadini israeliani vicino a Nablus. Secondo quanto riferito da “Axios”, Gallant è uno dei funzionari più moderati del governo israeliano ed è considerato dall'amministrazione Biden come qualcuno con cui lavorare per calmare le tensioni. (Was)