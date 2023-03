Speciale difesa: Egitto-Usa, i ministri della Difesa discutono di cooperazione bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa egiziano Mohamed Zaki ha incontrato il suo omologo statunitense Lloyd Austin al Cairo, con il quale ha discusso di cooperazione bilaterale. L'incontro, riferisce in una nota il ministero della Difesa egiziano, ha affrontato gli attuali sviluppi regionali e internazionali e le crescenti aree di cooperazione militare tra le forze armate di entrambi i Paesi. Le parti hanno esaminato gli sforzi delle forze armate egiziane nel campo del raggiungimento della sicurezza e della stabilità nella regione e hanno discusso il dossier delle esercitazioni congiunte tra Egitto e Stati Uniti. Nell'incontro, sottolinea ancora Il Cairo, Zaki ha espresso il suo orgoglio per la visita del Segretario alla Difesa statunitense in Egitto, che giunge come estensione delle consolidate relazioni di partenariato e della proficua collaborazione con gli Stati Uniti in vari campi militari, insieme al desiderio delle forze armate egiziane di aumentare la cooperazione e il partenariato in molti campi in modo da soddisfare gli interessi comuni dei due Paesi. Da parte sua, il Segretario alla Difesa degli Usa ha affermato la volontà del suo Paese di rafforzare gli aspetti delle relazioni militari con l'Egitto, ritenuto un Paese cardine e pioniere nella regione, oltre al suo ruolo nel sostenere la sicurezza, la stabilità e la pace in Medio Oriente. All'incontro hanno partecipato il generale Osama Askar, capo di Stato maggiore delle forze armate egiziane, e numerosi comandanti delle forze armate di entrambi i Paesi. (Cae)