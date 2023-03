Rifiuti: Michetelli (Pd), chiusura discarica Albano ottima notizia per territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come componente della Commissione Ambiente capitolina, accolgo con plauso la notizia della chiusura della discarica di Albano. Il provvedimento del sindaco Gualtieri, che ha agito in conformità alle linee direttrici contenute nel piano rifiuti da lui redatto come Commissario governativo e anche come sindaco della Città Metropolitana, è indicativo della direzione assunta da questa amministrazione di ridurre progressivamente i conferimenti dei rifiuti della Capitale fuori dal proprio territorio, riducendo i costi elevatissimi oggi a carico dei cittadini. Lo dichiara la consigliera capitolina Pd, Cristina Michetelli. "Questa chiusura, oltre al beneficio che porterà a quel comune, i cui cittadini da tempo invocavano questo provvedimento chiedendo a Roma di recuperare la propria autonomia gestionale in materia, conferma la volontà e l'impegno assunti dalla Capitale di addivenire alla propria autosufficienza con la realizzazione, ormai imminente, di nuovi impianti sul proprio territorio", conclude. (Com)