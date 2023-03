Medio Oriente: rinviato forum dei media su Accordi Abramo previsto il 14 marzo ad Abu Dhabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un forum dei media dedicato agli Accordi di Abramo, in programma dal 14 al 16 marzo ad Abu Dhabi, a cui avrebbero dovuto partecipare giornalisti provenienti da Israele, Giordania, Egitto, Marocco e altri Paesi del Medio Oriente, è stato rinviato. Lo riferisce il quotidiano israeliano “The Times of Israel”. Il forum è stato organizzato dall'ambasciata degli Stati Uniti ad Abu Dhabi e aveva lo scopo di riunire influencer dei media per un seminario e una discussione su come rafforzare le relazioni interpersonali tra operatori del settore nella regione. L'ambasciata Usa ad Abu Dhabi non ha fornito al momento il motivo del rinvio. (Res)