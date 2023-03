Rifiuti: Angelucci (Pd Roma), bene chiusura discarica Albano, chiusura ciclo rende autonomi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La chiusura della discarica di Albano è uno dei primi effetti virtuosi della chiusura del ciclo dei rifiuti che il sindaco Gualtieri insieme all' assessora Alfonsi e alla maggioranza ha presentato alla città. Questi sono i primi risultati sperati: riorganizzare la gestione dei rifiuti rende autonomi e indipendenti sul lungo periodo e non più indispensabile il conferimento in discarica. Lo dichiara il consigliere capitolino Pd Mariano Angelucci. "Lo stop alla discarica di Albano, riaperta dalla precedente amministrazione, - aggiunge - vuole dire dare una risposta concreta ai territori e ridurre l'impatto della raccolta. È questo il percorso che ha nel termovalorizzatore e nei nuovi impianti la direzione per far uscire finalmente Roma dalla crisi cronica della gestione dei rifiuti e ridurre i costi per i territori e per i cittadini romani", conclude. (Com)