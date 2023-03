Farnesina: Italian Design Day, a Bruxelles mostra “Fare Luce”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della VII edizione della Giornata del design italiano nel mondo, dal tema “La qualità che illumina. L’energia del design per le persone e per l’ambiente”, si apre il 9 marzo presso l’Istituto italiano di cultura di Bruxelles la mostra “Fare Luce. Il design delle lampade di Michele De Lucchi”, in omaggio all’architetto e designer Michele De Lucchi, che sarà presente in qualità di ambasciatore della Luce. Lo riferisce la Farnesina in una nota. La manifestazione, promossa dall’Istituto italiano di cultura, dall’ambasciata d’Italia in Belgio e dall’Ice (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane), mira a promuovere il design italiano ponendo al centro le aziende e gli enti leader del settore rendendoli protagonisti delle giornate-evento grazie ad un palcoscenico internazionale d’eccezione. (segue) (Com)