Balneari: Gasparri (FI), appello al governo per avviare mappatura coste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "In merito alla vicenda delle concessioni balneari faccio un pubblico appello al governo affinché avvii subito la mappatura delle coste italiane ai sensi delle norme varate nella legge sulla concorrenza e con le esigenze sottolineate nel corso della discussione al decreto 'Milleproroghe'. Non bisogna attendere il 20 aprile passivamente, ma dobbiamo dimostrare con immediatezza che la risorsa per nuove concessioni sulle nostre spiagge non è scarsa. Mi rivolgo a tutto il governo e ai ministri che hanno competenza in materia perché questo è l'unico modo reale e immediato per tutelare le imprese italiane. La mappatura immediata è una priorità e del resto sono già state individuate società in grado di fornire questi dati". Lo dichiara il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri (FI). (Rin)