Migranti: Viminale, avviati trasferimenti salme Cutro, 24 verso Germania e Afghanistan

- Nella serata di ieri, grazie all’attività di mediazione svolta dai predetti funzionari, i parenti delle vittime del naufragio di Cutro hanno rimosso il blocco stradale e permesso l’uscita di alcuni carri funebri diretti a Bologna Delle 72 vittime – riferisce una nota del Viminale – il 6 marzo 2023 una salma di nazionalità afghana è stata inumata nel cimitero di Crotone; il 7 marzo 2023 una salma di nazionalità tunisina è stata rimpatriata in Tunisia, una salma di nazionalità afghana è stata rimpatriata in Germania e quattro salme sono state rimpatriate in Pakistan; l’8 marzo 2023 sette salme sono state trasferite presso il cimitero musulmano di Bologna. Nella giornata di domani è in programma il trasferimento di otto salme alla volta della Germania ed è in fase di preparazione il trasferimento di 16 ulteriori salme verso l’Afghanistan. Quest’ultimo trasferimento, organizzato da un’agenzia di onoranze funebri tedesca, prevede il passaggio delle salme attraverso la Turchia e, da lì, in Afghanistan d’intesa con i familiari delle vittime ivi presenti. Completati questi trasferimenti, resterebbero da trasferire ancora 34 salme per le quali sono in corso interlocuzioni tra i funzionari di questo ministero inviati sul posto ed i familiari delle vittime. In merito a tutta la vicenda – conclude la nota – vanno considerate le difficoltà oggettive del trasferimento delle salme in Afghanistan. (Com)