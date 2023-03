Abruzzo: con Garanzia Green di Sace si produrrà biometano da smaltimento rifiuti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La realizzazione di questo impianto rappresenta un ottimo esempio di sinergia e collaborazione tra l’azionariato pubblico e privato presente in Aciam. Infatti, attraverso una stretta collaborazione tra i soci pubblici appartenenti al territorio Marsicano e alla Provincia dell’Aquila, ed il socio industriale la Tekneko Sistemi Ecologici S.r.l. azienda di valenza nazionale operante nel settore dei servizi igiene ambientale - commenta l’Amministratore delegato di Aciam Spa, Alberto Torelli - si è raggiunto l’importante obbiettivo di realizzare questo impianto e tramutare lo smaltimento dei rifiuti, criticità per gli Enti locali, in una grande opportunità di produrre biometano da fonti rinnovabili e ammendante compostato misto da utilizzare quale fertilizzante nelle pratiche agricole del Fucino. In ultimo l’amministratore delegato pone un ringraziamento ad Umberto Di Carlo Presidente della Tekneko Sistemi Ecologici Srl alle comunità che ospitano l’impianto e alle maestranze che quotidianamente prestano servizio presso la nostra azienda. “Questa operazione dimostra ancora una volta il nostro impegno per la transizione green del Paese nell’ambito del Green New Deal - ha dichiarato Daniela Cataudella, Managing Director Digital Business di Sace – Siamo orgogliosi di aver contribuito a questo importate investimento realizzato da una realtà virtuosa come Aciam Spa, pioniera della transizione ecologica, per la prima volta impegnata nella costruzione di un impianto di biometano che contribuirà non solo al recupero di rifiuti per la produzione di materie prime secondarie, ma anche – aspetto non trascurabile nell’attuale contesto internazionale - alla riduzione delle importazioni di metano dall’estero”. (segue) (Com)