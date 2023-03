Abruzzo: con Garanzia Green di Sace si produrrà biometano da smaltimento rifiuti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo orgogliosi di aver guidato questa operazione di finanziamento a favore Aciam e di un progetto per il territorio basato sull’innovazione e sulla tutela ambientale - commenta Fabrizio Bernazzani, responsabile Mercato Corporate Milano di Banco Bpm – Banco Bpm conferma il proprio impegno sul fronte Esg e in particolare nell’ambito della circular economy in un settore, quello del riciclo e della trasformazione dei rifiuti, di fondamentale importanza per raccogliere la sfida della transizione ecologica a favore del Paese”. “Come Bcc Banca Iccrea ci impegniamo a essere al fianco del territorio con investimenti che promuovono la transizione energetica delle Pmi – ha aggiunto Carlo Napoleoni, responsabile Divisione Impresa di Iccrea Banca – l’attenzione alla sostenibilità e alla salvaguardia del clima, come in operazioni come quella a beneficio di Aciam, è una leva strategica per tutto il Gruppo Bcc Iccrea, al fine di assistere secondo logiche moderne lo sviluppo delle economie reali insieme alle Bcc del Gruppo”. “Da sempre siamo al fianco delle famiglie e delle piccole imprese per la transizione ecologica. I finanziamenti per queste iniziative sono diffusi e denotano vivacità e sensibilità dei territori. La Bcc di Roma è oggi orgogliosa di finanziare, a fianco di Sace, anche grandi progetti come questo di Aciam, che porterà un beneficio tangibile e rilevante in termini economici e ambientali per la Provincia dell’Aquila e per i suoi cittadini”, ha commentato il Direttore Generale della Bcc di Roma, Roberto Gandolfo. (Com)