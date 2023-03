Repubblica Ceca: il presidente eletto Pavel parteciperà a seduta del Senato il 30 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto della Repubblica ceca, Petr Pavel, parteciperà alla prossima riunione del Senato, in programma il 30 marzo. Ad annunciarlo è stato il vicepresidente della camera alta del Parlamento, Tomas Czernin, citato dall'agenzia di stampa "Ctk". Pavel, la cui cerimonia di insediamento è programmata per oggi, aveva promesso di visitare il Parlamento durante un incontro con il premier Fiala e i presidenti di Camera e Senato, Marketa Pekarova Adamova e Milos Vystrcil. Il presidente uscente della Repubblica Ceca, Milos Zeman, giunto alla scadenza del suo secondo mandato quinquennale consecutivo, non si è mai presentato in Senato negli ultimi nove anni. La sua ultima visita risale infatti al 2014. Zeman ritiene che il Senato sia un'istituzione non necessaria, posizione per la quale il presidente uscente ha ricevuto numerose critiche da parte dei senatori. Nel 2019 l’aula aveva approvato una proposta di messa in stato di accusa nei confronti di Zeman per violazione della Costituzione, ma la Camera dei deputati non l'aveva approvata. (Vap)