Energia: Spagna, Ferrovial investirà 75 milioni di euro per due impianti fotovoltaici in Andalusia

- L'azienda di infrastrutture spagnola Ferrovial ha annunciato un investimento di 75 milioni di euro per la costruzione di due centrali solari fotovoltaiche in Andalusia. I due progetti hanno una capacità installata di 100 MWp e impiegheranno tra i 250 e i 300 lavoratori qualificati durante la fase di costruzione. Questi due impianti andranno a quello di El Berrocal da 50 MWp, situato nella provincia di Siviglia, che è in fase di completamento e la cui entrata in funzione è prevista per il secondo trimestre dell'anno. Ad oggi, Ferrovial ha espresso interesse per cinque parchi eolici offshore nel Paese, con una capacità installata di 2,2 gigawatt (GW), in particolare sulle coste di Lugo, Pontevedra, Girona, Malaga e Gran Canaria. (Spm)