Roma: nuovi autisti Atac a lezione da sopravvissuto ai nazisti grazie ai tranvieri

- Una testimonianza importante, per illustrare ai nuovi autisti che si apprestano a iniziare il servizio in Atac, la sostanza del lavoro che svolgeranno per i cittadini. E' quella portata in Atac "da Emanuele Di Porto, l'ex bambino, oggi 92enne, salvato dai tranvieri durante i rastrellamenti nazisti del 16 ottobre 1943". Lo si legge in una nota di Atac. Il giovane Emanuele "riuscì a salvarsi grazie al coraggio di alcuni dipendenti Atac, conducenti e bigliettai, che a proprio rischio e pericolo lo tennero con sé per due giorni sul tram e per due notti nel deposito, occupandosi delle sue necessità. Fino a quando, una mattina, un conoscente del ragazzo lo riconobbe e lo riportò in seno alla sua famiglia". (segue) (com)