Nepal: guerra civile, Corte suprema rinvia udienza su istanze contro premier Dahal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema del Nepal ha rinviato l’udienza prevista per oggi sulle due richieste di aprire un’inchiesta sul primo ministro e presidente del Partito comunista - Centro maoista (Cpn-Mc), Pushpa Kamal Dahal, per il ruolo svolto nella guerra civile combattuta dal 1996 al 2006. L’udienza, assegnata al giudice Bishowambhar Prasad Shrestha, è stata rimandata motivi di agenda. Le due istanze sono state presentate separatamente dagli avvocati Gyanendra Aran e Kalyan Budhathoki a nome di una ventina di persone che si dichiarano vittime del conflitto. Anche i legali Aran e Budhathoki si dichiarano tali. I due avevano già tentato di adire la Corte lo scorso novembre, ma allora le petizioni non erano state ammesse poiché già in carico alla Commissione per la verità e la riconciliazione (Trc). L’apertura di un’inchiesta è stata chiesta sulla base di una dichiarazione pubblica di Dahal del 15 gennaio 2020, nella quale il leader aveva affermato di essere disposto ad assumersi la responsabilità di 5.000 morti mentre lo Stato avrebbe dovuto assumersi la responsabilità dei rimanenti: nel conflitto morirono quasi 17 mila persone. (segue) (Inn)