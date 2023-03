Nepal: guerra civile, Corte suprema rinvia udienza su istanze contro premier Dahal (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella stessa giornata la Commissione nazionale per i diritti umani ha esortato il governo a concludere al più presto il processo di giustizia di transizione, esprimendo preoccupazione per le questioni rimaste irrisolte a oltre 16 anni dall’accordo di pace. Un comunicato pubblicato dal portavoce, Tikaram Pokharel, fa riferimento anche alle azioni legali presso la Corte suprema. “Sollevare questioni da parte di alcuni partiti politici sulla presentazione di petizioni alla Corte suprema con richieste di giustizia potrebbe avere effetti non intenzionali sul diritto delle vittime del conflitto a cercare giustizia. Anche se ci sono un metodo separato e un processo di giustizia di transizione non è giusto restringere il diritto delle vittime a rivolgersi a enti giudiziari per cercare giustizia in casi di violazioni dei diritti umani”, si legge nella nota. (segue) (Inn)