Nepal: guerra civile, Corte suprema rinvia udienza su istanze contro premier Dahal (5)

- Inizialmente le due commissioni avevano mandati biennali, successivamente prorogati. L’ultima proroga annuale risale al luglio 2021, sotto il governo di Sher Bahadur Deuba. Fino a quel momento la Commissione per la verità aveva registrato 63.718 casi e svolto indagini preliminari su 3.800 mentre la Commissione per le sparizioni aveva ricevuto 3.223 istanze e ne aveva ammesse 2.506 ritenendo le altre estranee alla sua giurisdizione. Nel luglio del 2022, sotto lo stesso governo Deuba, il mandato è stato prorogato per altri tre mesi e contestualmente è stato presentato un disegno di riforma della legge Trc Act. Il testo, che non è stato approvato entro la fine della legislatura, è stato bersaglio di molte critiche, soprattutto per due elementi: la possibilità dell’amnistia per gravi violazioni dei diritti umani, crimini contro l’umanità e crimini di guerra e l’inappellabilità delle sentenze della Corte speciale davanti alla Corte suprema. L’attuale premier, Dahal, ha tenuto ieri un Consiglio dei ministri in cui è stato deciso di ripresentare un disegno di riforma. (segue) (Inn)