Russia-Arabia Saudita: ministro Esteri saudita incontra omologo Lavrov a Mosca, focus su rilancio relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arabia Saudita e Russia cercano “di rafforzare e sviluppare le loro relazioni a tutti i livelli”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri saudita, Faisal bin Farhan, nella conferenza stampa congiunta organizzata a Mosca con l’omologo russo, Sergej Lavrov. "C'è sempre qualcosa di nuovo nelle relazioni tra i nostri due Paesi amici, che cerchiamo di rafforzare e sviluppare a tutti i livelli", ha aggiunto. Il principe Faisal ha elogiato il coordinamento esistente in vari campi tra i due Paesi per quanto riguarda lo sviluppo di relazioni congiunte e il coordinamento per affrontare le sfide internazionali. Da parte sua, il ministro degli Esteri russo Lavrov ha accolto con favore il crescente interesse dell'Arabia Saudita a partecipare attivamente non solo alla risoluzione delle questioni regionali, "ma anche a livello internazionale". (segue) (Res)