Decreto Migranti: bozza, previsti interventi su gestione centri

- Per quanto concerne la gestione dei centri per i migranti, "qualora ricorra un grave inadempimento degli obblighi previsti dallo schema di capitolato di gara adottato con decreto del ministro dell’Interno per ciascuna tipologia di centro e l’immediata cessazione dell’esecuzione del contratto possa compromettere la continuità dei servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali, il prefetto, con proprio decreto, nomina uno o più commissari per la straordinaria e temporanea gestione dell’impresa, limitatamente all’esecuzione del contratto di appalto, scelti tra funzionari della prefettura o di altre amministrazioni pubbliche, in possesso di qualificate e comprovate professionalità. Contestualmente all’adozione della misura, il prefetto avvia le procedure per l’affidamento diretto di un nuovo appalto per la fornitura di beni e servizi". E' quanto si legge in una bozza del decreto in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare, atteso oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri, a Cutro. (Rin)