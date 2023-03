Siria: ministro Esteri Miqdad riceve a Damasco Alto commissario dell’Onu per i rifugiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Siria, Faisal Miqdad, ha ricevuto oggi a Damasco l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi, per discutere delle ripercussioni del terremoto dello scorso 6 febbraio. Lo rende noto l’agenzia di stampa siriana filo-governativa “Sana”. Durante l’incontro, Miqdad ha evidenziato l’importanza della cooperazione per affrontare gli effetti del devastante sisma e ha fatto riferimento all’impatto che le sanzioni “unilaterali e coercitive” imposte dall’occidente al Paese hanno sulla popolazione. Da parte sua, Grandi ha espresso il suo apprezzamento per la collaborazione tra il governo di Damasco e l’Unhcr, evidenziando l’importanza di coordinare il lavoro con le diverse istituzioni pubbliche coinvolte nel sostegno ai terremotati e agli sfollati.(Lib)