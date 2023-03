Agroalimentare: Prandini (Coldiretti), serve sforzo industrie per utilizzo sistema Nutrinform

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Bisogna fare una distinzione fra il Nutriscore e il Nutrinform, che è quello che l’Italia ha proposto: servirebbe uno sforzo, da parte anche delle industrie dell'agroalimentare italiano nell'utilizzare il Nutrinform, perché così possiamo dimostrare a livello europeo dove si trova la differenza”. Lo ha affermato il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, intervenendo al convegno “L’evoluzione dell'agroalimentare italiano ed europeo tra sostenibilità e benessere”. Per il presidente, c’è un evidente “vulnus sul Nutriscore: basti pensare che oggi avremmo le patatine fritte con semaforo verde e il Parmigiano Reggiano con il semaforo quasi rosso, e questo deriva dai quantitativi tenuti in considerazione”. Dunque “dobbiamo lavorare al fianco delle nostre istituzioni, portando proposte alternative e evidenziando dove si sono commessi errori di valutazione, che sono certamente figli anche di interessi economici”, ha aggiunto Prandini ricordando di aver chiesto al presidente del Consiglio di “aumentare la dotazione del personale dell’ambasciata a Bruxelles” per rendere più forte la nostra azione a livello comunitario. (Rin)