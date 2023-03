Decreto Migranti: bozza, priorità lavoratori a datori agricoli con domanda già fatta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I datori di lavoro che hanno presentato regolare domanda per l’assegnazione di lavoratori agricoli e che non sono risultati assegnatari di tutta o di parte della manodopera oggetto della domanda, possono ottenere, sulla base di quanto previsto dai successivi decreti sui flussi emanati nel corso del triennio, l’assegnazione dei lavoratori richiesti con priorità rispetto ai nuovi richiedenti, nei limiti della quota assegnata al settore agricolo". E' quanto si legge in una bozza del decreto in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare, atteso oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri, a Cutro. (Rin)