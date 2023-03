Fisco: Agenzia entrate e Riscossione, contrasto evasione record nel 2022, accreditati 84 miliardi tra rimborsi e contributi a famiglie e imprese nell’ultimo triennio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da gennaio a dicembre 2022 sono state più di 2,5 milioni le comunicazioni inviate, superando in maniera significativa gli obiettivi stabiliti dal Pnrr, sia con riguardo al numero di comunicazioni inviate che agli incassi, pari al 20 per cento in più dell’obiettivo prefissato. Nell’ambito delle attività antifrode nel 2022 sono stati bloccati crediti fittizi per 9,5 miliardi: 6,3 miliardi generati da bonus edilizi e 2,1 miliardi intercettati all’atto della cessione. A questi dati si sommano 912 milioni di indebite compensazioni e 207 milioni di rimborsi Iva non spettanti. L’anno appena trascorso ha visto anche un impegno straordinario per erogare a famiglie e operatori economici i rimborsi fiscali spettanti. Lo scorso anno sono stati riconosciuti 3,4 milioni di rimborsi per quasi 20 miliardi di euro, di cui 17 miliardi erogati a favore di imprese. Se si sommano i rimborsi fiscali del triennio 2020-2022 (58,8 miliardi) alle somme “accreditate” come contributi a fondo perduto nello stesso periodo (25,3 miliardi) la liquidità immessa dalle Entrate a sostegno dell’economia nel periodo Covid supera gli 84 miliardi di euro. Grazie alle recenti semplificazioni messe a punto dall’Agenzia, inoltre, i tempi di pagamento dei rimborsi delle imposte dirette si sono ridotti di circa 30 giorni. Attualmente la quasi totalità dei servizi offerti allo sportello sono fruibili direttamente su internet. Dalla scorsa estate è possibile chiedere e ottenere direttamente online la rateizzazione delle cartelle di pagamento fino a 120 mila euro. Nel 2022, oltre alla possibilità di prenotare un appuntamento allo sportello attraverso il sito internet o tramite il contact center, è stato esteso ulteriormente il servizio di assistenza in videochiamata, grazie al quale i contribuenti possono collegarsi da pc, smartphone e tablet per dialogare in video con un addetto e ricevere informazioni specifiche su cartelle, rateizzazioni, sospensioni, rimborsi ed effettuare operazioni. Per ridurre ulteriormente la necessità di recarsi fisicamente allo sportello, anche nel 2022 l’Agenzia ha puntato sul potenziamento dei servizi “a distanza”. (segue) (Com)