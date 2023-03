Fisco: Agenzia entrate e Riscossione, contrasto evasione record nel 2022, accreditati 84 miliardi tra rimborsi e contributi a famiglie e imprese nell’ultimo triennio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato introdotto il servizio di assistenza in videochiamata, che consente da remoto di registrare un contratto, ottenere assistenza su dichiarazioni e rimborsi, richiedere il duplicato della tessera sanitaria. È stata estesa anche la possibilità di usufruire della “pre-chiamata”, grazie alla quale qualche giorno prima dell’appuntamento in ufficio l’utente viene contattato per vedere se è possibile fornire il servizio richiesto direttamente al telefono. Grazie all’evoluzione del servizio di web ticket, inoltre, è ora possibile “staccare”, online o tramite l’app dell’Agenzia, un biglietto elimina-code da utilizzare in ufficio. I numeri confermano la crescente diffusione dei servizi online: la registrazione dei contratti d’affitto e l’invio delle dichiarazioni di successione avviene ormai telematicamente in oltre il 90 per cento dei casi, con punte del 98 per cento per la consultazione delle banche dati catastali e delle ispezioni ipotecarie. Nel 2022 sono stati predisposti oltre 23 milioni di 730 precompilati. Di questi, più di 4 milioni sono stati inviati in completa autonomia dai cittadini. Inoltre quasi uno su quattro (il 23,6 per cento) è stato inviato senza modifiche. Lo scorso anno sono anche state realizzate le attività propedeutiche all’elaborazione della dichiarazione Iva precompilata, che dallo scorso 10 febbraio è stata messa a disposizione di circa 2,4 milioni di Partite Iva. Il 2022 ha visto l’Agenzia delle Entrate rispondere a quasi 16 mila interpelli a livello regionale e oltre 2 mila a livello centrale. Sono state inoltre elaborate 36 circolari e 81 risoluzioni. Il fisco ha inoltre fornito assistenza e consulenza specializzata alle imprese: tramite lo strumento dell’interpello sui nuovi investimenti, nel 2022 è stata fornita risposta a 19 istanze, che si prevede porteranno circa 2.500 posti di lavoro e investimenti pluriennali per oltre 10 miliardi di euro. Lo scorso anno inoltre sono state ammesse al regime di adempimento collaborativo (cooperative compliance) 15 società, portando così il numero complessivo a 92. (Com)