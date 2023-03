Ucraina: ministro Esteri saudita, continuiamo sforzi per stabilire un dialogo tra Mosca e Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita continuerà a compiere sforzi per stabilire un dialogo tra Russia e Ucraina. Lo ha affermato il ministro degli Esteri saudita, Faisal bin Farhan Al Saud, parlando in una conferenza stampa congiunta con l'omologo russo, Sergej Lavrov. "Cerchiamo sempre di fornire supporto per risolvere questa crisi, e siamo pronti a lavorare con tutte le parti per trovare una soluzione pacifica", ha detto Faisal. Secondo il ministro saudita, in precedenza Riyad ha già avanzato alcune iniziative, tra cui lo scambio di prigionieri. "Continueremo a discutere ulteriori opportunità per facilitare il dialogo tra le parti del conflitto", ha ribadito Faisal. (Rum)