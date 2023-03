Milano, arrestato 73enne indiziato per omicidio in bar di zona Corvetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, richiesta dai sostituti procuratori del VII Dipartimento, nei confronti di un cittadino italiano di 73 anni, gravemente indiziato di essere l’autore dell’omicidio del titolare del Bar Milano in Piazza Angilberto, nel quartiere cittadino Corvetto, commesso il 19 dicembre 2022 per possibili motivazioni economiche. (Com)