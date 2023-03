Italia-Israele: al via oggi la visita di Netanyahu a Roma, domani incontri con Meloni e Urso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rafforzamento delle relazioni bilaterali a livello diplomatico ed economico sarà l’obiettivo principale della visita di tre giorni a Roma del primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, atteso oggi pomeriggio, 9 marzo, in Italia, dove incontrerà domani il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. La difesa e l’energia potrebbero essere gli altri temi al centro dei colloqui. Per quanto riguarda l'energia negli incontri potranno essere discusse sia le collaborazioni in essere sia il tentativo dell’Europa di diversificare le proprie fonti di approvvigionamento e le ipotesi, nel medio termine, di avvalersi del gas naturale israeliano – tramite gli impianti di liquefazione in Egitto o tramite il progetto del gasdotto Eastmed – per supplire parzialmente alla domanda. La guerra in Ucraina e le ripercussioni sulla sicurezza alimentare globale saranno tra gli altri temi affrontati nei colloqui, oltre a quello dell’antisemitismo. A tal proposito, nel gennaio 2020 il Consiglio dei ministri italiano ha adottato ufficialmente la definizione di antisemitismo dell’International Holocaust Remembrance Alliance (Ihra). La visita di Netanyahu a Roma sarà seguita dal viaggio in Israele e a Ramallah del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, a partire da domenica 12 marzo. (segue) (Res)