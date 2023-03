Italia-Israele: al via oggi la visita di Netanyahu a Roma, domani incontri con Meloni e Urso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Domani, venerdì 10 marzo, Netanyahu incontrerà il ministro delle Imprese e del Made in Italy Urso, a Palazzo Piacentini in occasione del Forum economico per le imprese. A seguire, il presidente del Consiglio Meloni riceverà il capo dell’esecutivo israeliano per un pranzo ufficiale a Palazzo Chigi, dove al termine sono previste dichiarazioni alla stampa. Dopo il suo arrivo a Roma, atteso oggi, 9 marzo, Netanyahu incontrerà in serata in forma privata la presidente della Comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello, la presidente Ucei, Noemi Di Segni, e il rabbino capo di Roma, Riccardo Di Segni, all'interno del Tempio spagnolo di Roma. La visita a Roma del primo ministro di Israele e della moglie Sara giunge mentre nello Stato ebraico parte della popolazione protesta contro la controversa riforma della giustizia. Sulla scia delle proteste in corso in Israele, in concomitanza con la permanenza a Roma di Netanyahu, domani è prevista a piazza Santi Apostoli una manifestazione a favore della democrazia, organizzata dal gruppo indipendente “Liberi cittadini israeliani”. (segue) (Res)