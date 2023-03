Marocco: società canadese Elcora ottiene una licenza per lo sfruttamento del manganese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia canadese Elcora ha ottenuto, attraverso la sua controllata Ermazon Sarl, una licenza per lo sfruttamento del manganese in Marocco. Lo ha reso noto la stessa società in un comunicato stampa, secondo la quale la licenza appartiene al sito Atlas Fox Deposit e consente a Elcora di sfruttare, estrarre, trattare e vendere manganese in base a una concessione mineraria su 16 chilometri quadrati. Il potenziale di produzione è stimato a circa 2.500 tonnellate al mese. La società ha affermato che un maggiore utilizzo di veicoli elettrici dovrebbe stimolare la domanda di manganese.(Mar)