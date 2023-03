Marocco: premier Akhannouch, 619 donne in posizioni dirigenziali nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quota delle donne in posizioni dirigenziali in Marocco è passata dal 16 per cento nel 2018 al 19 per cento nel 2022, portando il loro numero in posizioni apicali a 619 nel 2023. Lo ha reso noto il premier Aziz Akhannouch, durante consiglio del governo in cui ha omaggio a tutte le donne marocchine. "Il nostro Paese ha compiuto passi importanti verso il consolidamento della parità, la promozione dei diritti delle donne marocchine e la loro emancipazione", ha detto Akhannouch in occasione della Giornata internazionale della donna.(Mar)