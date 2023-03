Tunisia: presidente industriali incontra ambasciatore Usa, focus su cooperazione economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Unione tunisina dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Utica), Samir Majoul, ha ricevuto ieri presso la sede dell’organizzazione l'ambasciatore degli Stati Uniti, Joey Hood. Lo ha riferito la Utica, specificando che l'incontro ha riguardato la cooperazione economica bilaterale, soprattutto in termini di investimenti e scambi commerciali, programmi di lavoro congiunti in molti campi e prospettive di ulteriore sviluppo, facendo affidamento, in particolare, sui rappresentanti del settore privato nei due Paesi. (segue) (Tut)