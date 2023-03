Tunisia: presidente industriali incontra ambasciatore Usa, focus su cooperazione economica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hood ha incontrato ieri anche la ministra delle Finanze della Tunisia, Sihem Namsia, in un momento in cui il Paese nordafricano ha assolutamente bisogno di ottenere fondi internazionali. Secondo un comunicato del ministero tunisino, l'incontro ha fornito l'occasione per le parti di discutere dello sviluppo della cooperazione bilaterale, in particolare per quanto riguarda i rapporti del Paese nordafricano con i donatori internazionali e regionali. La ministra ha passato in rassegna le più importanti sfide finanziarie ed economiche che la Tunisia deve affrontare a seguito delle ripercussioni derivanti dalla pandemia di covid-19 e dalla guerra russo-ucraina, evidenziando le misure più importanti che sono state approvate dal governo e quelle che sono attualmente in fase di elaborazione. L’obiettivo delle autorità tunisine è raggiungere un avanzato tasso di crescita e di creare un clima adeguato per gli investimenti interni ed esteri, pur mantenendo gli equilibri finanziari pubblici. Da parte sua, Hood ha espresso la disponibilità degli Stati Uniti a continuare a sostenere la Tunisia a tutti i livelli, al fine di aiutare il Paese a superare le difficoltà e le sfide esistenti, oltre a sviluppare ulteriormente la cooperazione bilaterale in molti campi e settori come le industrie tradizionali, la green economy e le energie alternative e rinnovabili. (Tut)