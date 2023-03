Torino: gli appuntamenti di oggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ore 14:30, Torino, Rettorato dell’Università, via Po 17, il presidente Cirio interviene alla Giornata regionale della Trasparenza “Semplificare, Integrare, Digitalizzare”Ore 17, Alessandria, Palazzo Monferrato, l’assessore Protopapa partecipa alla presentazione della nuova programmazione dello sviluppo rurale 2023-2027 del PiemonteOre 17, Vercelli, Polo espositivo Arca, piazza San Marco 1, l'assessore Poggio partecipa all'inaugurazione della mostra "Giacomo Manzù - La scultura e' un raggio di luna”TorinoOre 9:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione della Commissione Pari Opportunità. Odg: cambiamo il passo. Ristabiliamo il diritto alla libertà di movimento e agevoliamo il rilascio del passaportoOre 11:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione della V Commissione III e V. Odg: mozione: la mamma viene a scuola con meOre 13, Palazzo Civico, sala Capigruppo:riunione della Commissione Controllo di Gestione. Odg: Convenzione tra il comune di Torino e i Caf in approfondimento dell'interpellanza avente per oggetto: cambio di residenza o di indirizzo tramite i caf: com'e' la situazione a due mesi dall'avvio del servizio? (segue) (Rpi)