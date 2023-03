Migranti: commissaria Ue Johansson, approvare Patto entro inizio 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I progressi sull'accordo per il Patto Ue su migrazione e asilo stanno seguendo una traccia e i negoziati sono in corso. Lo ha detto la commissaria Ue agli Affari interni, Ylva Johansson, al suo arrivo al Consiglio Affari interni di Bruxelles. "Durante la presidenza ceca c'è stato un accordo principale sull'aspetto della solidarietà in seno al Consiglio e ora la presidenza svedese lo ha tradotto in testo giuridico", ha detto. "Penso che sarà possibile trovare una posizione in seno al Consiglio e in Parlamento, poi avremo il dialogo fra le tre istituzioni (trilogo), naturalmente", ha aggiunto. "Naturalmente, il tempo è fondamentale. Dobbiamo concludere tutto all'inizio della presidenza belga", cioè entro il primo semestre del 2024. "Il tempo è fondamentale e siamo sotto pressione, ma non è un calendario irrealistico quello che stiamo seguendo", ha concluso. (Beb)