Moldova: commissaria Johansson, Paese sotto pressione, Ue deve continuare a sostenerlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea deve continuare a sostenere la Moldova, che è davvero sotto pressione. Lo ha detto la commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson, al suo arrivo al Consiglio Affari interni di Bruxelles. "La Moldova è davvero sotto pressione ed è importante per la nostra sicurezza, ma anche per la loro, continuare a sostenerla", ha dichiarato. "Domani si terrà una riunione nell'hub di sicurezza che abbiamo organizzato per la Moldova e i ministri sono invitati a partecipare alla riunione che presiederò insieme alla ministra degli Interni moldava Ana Revenco", ha concluso. (Beb)