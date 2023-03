Salario minimo: Calenda, lavoriamo a testo da condividere con M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul salario minimo sono “d’accordo con il Movimento 5 stelle sul fatto che debba essere intorno ai 9 euro, ma bisogna stare attenti a non danneggiare la contrattazione nazionale. Non ci sono difficoltà insormontabili”. Lo ha detto il leader di Azione e del Terzo polo, Carlo Calenda, ad “Agorà” su Rai3 rispondendo alla domanda su un possibile accordo tra le opposizioni sul salario minimo. “I Cinque stelle sono i mie avversari assoluti ma se c’è una cosa giusta perchè non la devo fare? Lavoreremo insieme su un testo che potrà essere condiviso e manterremo le differenze su tutto il resto”, ha aggiunto.(Rin)