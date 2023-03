Georgia: 133 arresti per le manifestazioni contro legge su agenti stranieri, Parlamento sospende i lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 133 le persone arrestate in Georgia a seguito delle proteste organizzate contro il disegno di legge sugli agenti stranieri. "A seguito di provvedimenti operativi e attività investigative svolte nei giorni 7 e 8 marzo, sono state arrestate 133 persone per reati avvenuti durante la manifestazione tenutasi presso il Parlamento", si legge in una nota del ministero dell’Interno di Tbilisi. Nel frattempo il Parlamento georgiano ha annullato le sedute programmate per questa settimana a causa dei danni arrecati all'edificio durante le proteste. L'accesso al Parlamento è stato limitato sia ai deputati che ai giornalisti per motivi di sicurezza. Le manifestazioni nella capitale della Georgia sono iniziate il 7 marzo per protestare contro il disegno di legge sugli agenti stranieri, approvato quel giorno in prima lettura e successivamente ritirato dopo gli scontri avvenuti fra polizia e manifestanti. L'obiettivo del governo, guidato dai partiti Sogno georgiano e Potere al popolo, era quello di creare un registro di organizzazioni non governative, media ed entità che ricevono finanziamenti da Stati stranieri. (segue) (Rum)